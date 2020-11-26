Убийца семьи на Щорса останется под стражей до мая следующего года

В главном суде Красноярского края – краевом началось рассмотрение уголовного дела в отношении Ивана Ежова, которого обвиняют в тройном убийстве.

Резонансное преступление было совершенно в марте этого года. По версии следствия, 29 марта Ежов будучи пьяным убил своих соседей – женщину, ее малолетнюю дочь и ее пожилого отца. В отношении Ежова было возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе и малолетнего, совершенное с особой жестокостью") и статья 244 («Надругательство над телами умерших»).

На первом предварительном заседании было принято решение продлить арест подсудимому до 11 мая 2021 года.

В пресс-службе краевого суда отметили, что защита Ежова ходатайствовала о том, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных. Формирование коллегии присяжных заседателей назначено на 24 декабря.

Ежову грозит пожизненное лишение свободы.