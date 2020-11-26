С 1 декабря в Красноярске начнется комплектование муниципальных спортивных школ

С 1 декабря в Красноярске стартует комплектование муниципальных спортивных школ. На 2021 год в секциях предусмотрено 13 тысяч мест для юных спортсменов. В администрации города сообщили, что для зачисления детям придется сдать контрольные нормативы, в большую часть групп принимают с 6-10 лет.

«В этом году набор ведется по 49 видам спорта в 19 спортивных школах Красноярска. На сегодняшний день по 5 спортивным направлениям есть недобор. Это гребной слалом, конькобежный спорт, греко-римская борьба, спортивная гимнастика и тяжелая атлетика. Самые способные дети будут зачислены в спортшколы на бесплатной основе», - отметили в мэрии.

Для записи на конкурс необходимо связаться с администраторами спортивной школы или напрямую с тренерами. На платной основе дети могут заниматься в 16 муниципальных спортивных учреждениях, а также в клубах по месту жительства безвозмездно.