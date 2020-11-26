26 ноября
Красноярск
погода -11 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

С 1 декабря в Красноярске начнется комплектование муниципальных спортивных школ

Главная Общество
Красноярск
17:59 26 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, спорт, школа, дети, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

С 1 декабря в Красноярске стартует комплектование муниципальных спортивных школ. На 2021 год в секциях предусмотрено 13 тысяч мест для юных спортсменов. В администрации города сообщили, что для зачисления детям придется сдать контрольные нормативы, в большую часть групп принимают с 6-10 лет.

«В этом году набор ведется по 49 видам спорта в 19 спортивных школах Красноярска. На сегодняшний день по 5 спортивным направлениям есть недобор. Это гребной слалом, конькобежный спорт, греко-римская борьба, спортивная гимнастика и тяжелая атлетика. Самые способные дети будут зачислены в спортшколы на бесплатной основе», - отметили в мэрии.

Для записи на конкурс необходимо связаться с администраторами спортивной школы или напрямую с тренерами. На платной основе дети могут заниматься в 16 муниципальных спортивных учреждениях, а также в клубах по месту жительства безвозмездно.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Северянина приговорили к исправительным работам за вылов краснокнижной рыбы

Северянина приговорили к исправительным работам за вылов краснокнижной рыбы

26 Ноября 2020 г.
Полиция обнаружила в сетях браконьера одного осетра и три стерляди
Новости Красноярска: С 1 января плата за детские сады в Красноярске повысится

С 1 января плата за детские сады в Красноярске повысится

26 Ноября 2020 г.
В среднем родителям придется платить на 60 рублей больше
Новости Красноярска: Красноярский бизнесмен обвиняется в мошенничестве на 13 миллионов рублей

Красноярский бизнесмен обвиняется в мошенничестве на 13 миллионов рублей

26 Ноября 2020 г.
Мужчина не выполнил обязательства по договору
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС готова к изменениям гидрологической обстановки на Ангаре

Богучанская ГЭС готова к изменениям гидрологической обстановки на Ангаре

26 Ноября 2020 г.
В ноябре 2020 года уровень Богучанского водохранилища составлял 207,49-207,54 м
Новости Красноярска: В краевом центре начали рассматривать громкое дело Кости Канского

В краевом центре начали рассматривать громкое дело Кости Канского

26 Ноября 2020 г.
Заседание проходит с участием присяжных
Новости Красноярска: Красноярск обойдется без массовых новогодних гуляний

Красноярск обойдется без массовых новогодних гуляний

26 Ноября 2020 г.
Отказаться от праздничных событий власти решили из-за пандемии
Новости компаний
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
25/11
Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Правительство взяло УК «ЖСК» на особый контроль из-за массовых жалоб от жителей

Правительство взяло УК «ЖСК» на особый контроль из-за массовых жалоб от жителей

26 Ноября 2020 г.
Коммунальщики бездействуют, но при этом не дают сменить управляющую компанию
Новости Красноярска: В Красноярском крае за последние сутки от коронавируса умерло еще 25 человек

В Красноярском крае за последние сутки от коронавируса умерло еще 25 человек

26 Ноября 2020 г.
Всего было выявлено 334 новых случая заболевания
Новости Красноярска: В Железногорске новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом

В Железногорске новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом

26 Ноября 2020 г.
Было выявлено 147 новых случаев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru