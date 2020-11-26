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Северянина приговорили к исправительным работам за вылов краснокнижной рыбы

Главная Общество
Красноярск
17:55 26 Ноября 2020
рыба, браконьер, север, в красноярском крае, рыбалка, полиция, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Суд вынес приговор жителю поселка Караул на севере Красноярского края. Полиция обнаружила в сетях браконьера одного осетра и три стерляди. Рыба была направлена на экспертизу, которая установила, что это осетровые породы, занесенные в Красную книгу. Ущерб природе оценили в 160 тысяч рублей. 39-летний браконьер пояснил, что рыбу ловил для себя.

«С места происшествия полицейскими изъята рыболовная сеть и лодка с мотором. По результатам проведенной экспертизы установлено, что данная рыба относится к виду осетр сибирский и внесена в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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