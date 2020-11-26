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С 1 января плата за детские сады в Красноярске повысится

Главная Общество
Красноярск
17:43 26 Ноября 2020
в красноярске, администрация, детсад, дети, оплата, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Администрация города предупредила о повышении платы за детские сады в Красноярске. С 1 января 2020 года родителям в среднем придется платить на 60 рублей больше. Так, стоимость пребывания детей в яслях составит 1 495 рублей в месяц, в группах для детей от 3 до 7 лет – 1765 рублей. При этом власти планируют выделить дополнительно из бюджета 41 млн рублей на содержание детсадов. Таким образом, общий объем финансирования с учетом дополнительных средств составит 624 млн рублей. Однако эти деньги только наполовину компенсируют затраты дошкольных учреждений.

«Родительская оплата используется преимущественно на организацию питания и приобретение хозяйственных товаров. С января 2021 года размер оплаты увеличится на 3,5%. Это плановое повышение стоимости посещения дошкольных учреждений, оно скорректировано на уровень инфляции», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что от платы за детский сад освобождены родители детей-инвалидов и детей-сирот. Многодетные семьи оплачивают 50% от родительской платы. Рассчитывать на компенсацию затрат на детский сад могут и семьи с доходом, не превышающим 1,5 величины прожиточного минимума.

 

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