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Красноярский бизнесмен обвиняется в мошенничестве на 13 миллионов рублей

Главная Общество
Красноярск
11:47 26 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего директора общества с ограниченной ответственностью. Мужчину подозревают в мошенничестве на 13 миллионов рублей.

По версии следствия, в декабре 2018 между обвиняемым и другим предпринимателем был заключен договор на поставку металлоконструкций на 19 миллионов рублей. Злоумышленник взял предоплату, но не поставил вовремя товар, а также не вернул деньги, нанеся ущерб в размере 13 миллионов рублей.

Сейчас полицейские продолжают расследование уголовного дела. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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