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Богучанская ГЭС готова к изменениям гидрологической обстановки на Ангаре

Главная Общество
Красноярск
11:39 26 Ноября 2020
гэс, энергетика, работа, вода
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Енисейское бассейновое водное управление в соответствии с письмом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) установило новые режимы работы гидроузлов на Ангаре и Енисее на срок с 27 ноября по 31 декабря. Для Богучанской ГЭС диапазон среднесуточных сбросных расходов расширен с 3100-3300 до 3000-3600 кубометров в секунду. В течение ноября средние расходы составили 3105 кубометров в секунду.

«Гидрологическая обстановка на Ангаре в ноябре 2020 года заметно отличается от ситуации аналогичного периода 2019 года. Несмотря на более высокие, чем год назад, расходы на Иркутской и Братской ГЭС, уровень двух самых крупных водохранилищ заметно выше. Это означает более высокий запас гидроресурсов для текущего осенне-зимнего периода для всего каскада. В то же время, средняя температура воздуха в ноябре в районе Богучанской ГЭС и ниже по течению Ангары на несколько градусов выше, чем год назад, что может повлиять на начало и ход ледостава на Енисее. Расширенный диапазон расходов Богучанской ГЭС позволяет ЕнБВУ оперативно реагировать на ледовую обстановку», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

В ноябре 2020 года уровень Богучанского водохранилища составлял 207,49-207,54 м; уровень Ангары в нижнем бьефе 138,50-138,56 м. Наличие свободного объема водохранилища позволит в случае необходимости сократить расходы для предотвращения подтопления в нижнем бьефе. В то же время, расходы могут быть увеличены по заявке Оперативного диспетчерского управления энергосистемы Сибири в случае необходимости выработки большего количества электроэнергии.  

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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