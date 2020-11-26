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Красноярск обойдется без массовых новогодних гуляний

Главная Общество
Красноярск
08:53 26 Ноября 2020
новый год, елка, праздник, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Предстоящие новогодние праздники красноярцы проведут без массовых мероприятий. Городские власти решили отказаться от праздничных гуляний из-за пандемии. Об этом было объявлено на рабочем совещании, которое провел мэр Сергей Еремин.

С 19 декабря в Красноярске начнут открываться новогодние городки - ограничивать их посещение не будут, но традиционных концертов и развлекательной программы проводить не станут.

«В данном случае мы руководствуемся, прежде всего, необходимостью обеспечения безопасности красноярцев. К примеру, в прошлом году на открытие нашей главной елки собралось около 12 тысяч человек, а в целом на мероприятиях было в разы больше. Мы не можем позволить себе собирать такое количество людей в одном месте, учитывая столь напряженную обстановку», – заявил мэр Сергей Еремин.

Впервые в этом году установят новогодние ели на Ярыгинской набережной, в новом парке в Солнечном, а также в виде арт-объекта – на кольце Предмостной площади. В городе построят девять ледовых городков, в том числе в сквере «Паниковка», в парке на Каменке, в сквере им. Чернышевского, в парке им. Гагарина. Главная елка города и ледовый городок будут на острове Татышев. Праздничную подсветку в Красноярске включат 18 декабря.

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