В Красноярске набирают волонтеров-водителей для помощи пациентам онкодиспансера

В Красноярске создано новое движение автоволонтеров «Довези пациента». Активисты работают при краевом онкологическом диспансере. На приемы и консультации они развозят пациентов, которые лечат онкологические заболевания.

Присоединиться к движению можно через аккаунт клуба автоволонтеров «ReМиссия» в Инстаграме, а потом помогать по мере возможности. Большого количества времени от активистов не требуется - можно подвести пациента по пути на работу или по делам. Только важно соблюдать в автомобиле масочный режим и пользоваться санитайзерами.

«Нам нужны простые жители Красноярска, не какие-то супергерои. Автовладельцы, которые могут по дороге на работу или с работы взять заявку из общего чата и довезти пациента до места, которое ему необходимо - это онкологический диспансер или детский онкологический диспансер», - цитирует радио «Красноярск-Главный» автора проекта Александр Штеле.

Напомним, что ранее в Красноярске появилось движение «Довези врача». К нему присоединилось около трех тысяч участников. Волонтеры развозят на вызовы врачей больниц и поликлиник.