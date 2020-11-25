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Жителям края понравилось покупать сим-карты в магазинах у дома

Главная Общество
Красноярск
15:23 25 Ноября 2020
связь, оператор, продажа, край
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Жителям края понравилось покупать сим-карты в магазинах у дома. Услуга внедрена компанией МегаФон. За последние полгода почти в 20 раз компания расширила список мест несетевой розницы, где жители региона могут приобрести сим-карту с функцией самостоятельной регистрации.

Как пояснили в компании, сервис особенно актуален в период самоизоляции и позволяет уменьшить количество контактов с другими людьми при регистрации в мобильной сети оператора.

Сейчас купить сим-карту в соседнем к дому магазине можно в более чем 40 населенных пунктах региона - от Енисейска до Шушенского и от Боготола до Кодинска. Всего по региону таких точек – 1200. Это и супермаркеты, и небольших магазины у дома.

Приобретение сим-карты в несетевой рознице не требует паспорта. Активировать покупку можно в удобное время через приложение МегаФона. После внесения необходимых личных данных и верификации фото в паспорте электронный договор будет заполнен автоматически. Также для регистрации доступны персональные данные с портала «Госуслуги». При оформлении можно выбрать любой из действующих тарифов оператора или перейти со своим номером в сеть МегаФона.

«Продажи сим-карт МегаФона в магазинах у дома стартовали в период пандемии, став одним из самых безопасных и удобных способов: время на оформление услуги сократилось вдвое, исчезла потребность лишний раз посещать крупные торговые центры. Такой формат стал популярен у жителей нашего региона. Спрос на сим-карты с саморегистрацией в Красноярском крае за полгода вырос в четыре раза», - отметил директор Красноярского регионального отделения МегаФона Виталий Молотков.

Напомним, что сим-карты с саморегистрацией можно приобрести и онлайн в интернет-магазине МегаФона. Кроме того, жители Красноярска теперь могут заказать сим-карту с доставкой на дом, позвонив по короткому номеру *500.

По материалам МегаФона

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