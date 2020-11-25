Бухгалтер частной стоматологии 5 лет присваивала чужие зарплаты

В Березовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего бухгалтера и кассира частной стоматологической клиники, которая похитила почти 7,5 миллионов рублей.

Стражи порядка установили, что она на протяжении 5 лет завышала начисления по заработной плате сотрудникам клиники, затем подделывала их подписи, а начисленное выше положенной зарплаты присваивала себе.

В ходе расследования было допрошено более 100 свидетелей, проведено 6 почерковедческих экспертиз, а также 2 судебно-бухгалтерские экспертизы.

В отношении подозреваемой было возбуждено дело по статье «Мошенничество». Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, а уголовное дело направлено в суд Березовского района для рассмотрения по существу.