25 ноября
Красноярск
погода -11 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бухгалтер частной стоматологии 5 лет присваивала чужие зарплаты

Главная Общество
Красноярск
12:05 25 Ноября 2020
в красноярском крае, березовский, район, мошенник, мошенничество, полиция, суд, срок, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Березовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего бухгалтера и кассира частной стоматологической клиники, которая похитила почти 7,5 миллионов рублей.

Стражи порядка установили, что она на протяжении 5 лет завышала начисления по заработной плате сотрудникам клиники, затем подделывала их подписи, а начисленное выше положенной зарплаты присваивала себе.

В ходе расследования было допрошено более 100 свидетелей, проведено 6 почерковедческих экспертиз, а также 2 судебно-бухгалтерские экспертизы.

В отношении подозреваемой было возбуждено дело по статье «Мошенничество». Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, а уголовное дело направлено в суд Березовского района для рассмотрения по существу.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На правобережной набережной начали монтаж новогодней елки

На правобережной набережной начали монтаж новогодней елки

25 Ноября 2020 г.
Главный символ Нового года появится там впервые
Новости Красноярска: Газификация региона начнется не раньше 2025 года

Газификация региона начнется не раньше 2025 года

25 Ноября 2020 г.
Об этом стало известно накануне
Новости Красноярска: Егор Васильев: «Участие в нацпроекте по повышению производительности труда даёт не только экономические, но и социальные эффекты»

Егор Васильев: «Участие в нацпроекте по повышению производительности труда даёт не только экономические, но и социальные эффекты»

25 Ноября 2020 г.
Егор Васильев ознакомился с ходом реализации нацпроекта
Новости Красноярска: На новом променаде на Красрабе установят светящиеся деревья

На новом променаде на Красрабе установят светящиеся деревья

25 Ноября 2020 г.
Ремонт пешеходной зоны завершен
Новости Красноярска: В Красноярске временно закрыли фитнес-клуб из-за грубых нарушений противовирусных мер

В Красноярске временно закрыли фитнес-клуб из-за грубых нарушений противовирусных мер

25 Ноября 2020 г.
Об этом рассказали в Роспотребнадзоре
Новости Красноярска: В Красноярском крае заработали первые автозимники

В Красноярском крае заработали первые автозимники

25 Ноября 2020 г.
Большая часть снежных дорог откроется в начале декабря
Новости компаний
25/11
На Красноярском цементном заводе состоялся торжественный пуск в эксплуатацию нового электрофильтра
25/11
Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Современная керлинг-арена готова к открытию на острове Отдыха

Современная керлинг-арена готова к открытию на острове Отдыха

25 Ноября 2020 г.
Там смогут заниматься профессионалы, и любители
Новости Красноярска: Минтруд РФ проведёт семинары для журналистов по охране труда

Минтруд РФ проведёт семинары для журналистов по охране труда

25 Ноября 2020 г.
Семинары состоятся в онлайн-режиме
Новости Красноярска: В Железногорске вновь более 100 случаев заболеваний COVID-19

В Железногорске вновь более 100 случаев заболеваний COVID-19

25 Ноября 2020 г.
Об этом сообщили в городской администрации
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru