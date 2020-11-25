Газификация региона начнется не раньше 2025 года

Накануне в Совете Федерации прошло заседание по вопросам газификации регионов России, в частности обсуждался вопрос перспективы проведения «голубого» топлива в Красноярский край.

В заседании, прошедшем в формате видеоконференцсвязи, приняли участие сенаторы, представители ПАО «Газпром» и министерства энергетики России, а также глава региона Александр Усс.

Напомним весной этого года, президент страны поручил «Газпрому» приступить к проектированию газопровода «Сила Сибири-2», который должен пройти через территорию Красноярского края. После чего началась очередная актуализация генеральной схемы газоснабжения и газификации края.

«По предварительной трассировке, газопровод будет строиться через всю территорию края с запада на восток и пройдет в 50 километрах севернее Красноярска, в Сухобузимском районе. Это делает планы газификации абсолютно реалистичными, и что немаловажно, будет способствовать оптимизации цены газа для конечных потребителей. Если все пойдет по хорошему сценарию, то перспективы газификации – 2025 – 2027 годы», – сообщил Александр Усс

Предполагается, что новый газопровод будет снабжать 11 городов и 16 районов региона, в которых в общей сложности проживает более 2 миллионов человек. Сам процесс очередной актуализации схемы будет завершен в первом квартале будущего года.

На заседании глава региона отметил важность газификации, так как она сможет существенно улучшить экологическую обстановку и придать новый импульс социально-экономическому развитию края.