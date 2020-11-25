Егор Васильев: «Участие в нацпроекте по повышению производительности труда даёт не только экономические, но и социальные эффекты»

Сегодня министр экономики и регионального развития края Егор Васильев ознакомился с ходом реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на Красноярском муниципальном пассажирском автотранспортном предприятии № 5.

На балансе предприятия находится 125 автобусов большого и среднего класса, численность работающих составляет 594 человека. Предприятие обслуживает 7 маршрутов: это 11-й, 26-й, 49-й, 52-й, 64-й, 87-й и 83-й. Предприятие первым из транспортной отрасли Красноярского края вошло в нацпроект. В качестве пилотного проекта на предприятии был определен цех технического обслуживания.

В настоящее время эксперты Федерального центра компетенции совместно с рабочей группой из специалистов предприятия определили проблемные места цеха. Руководитель проекта Федерального центра компетенций Александр Ерохин:

«Рабочая группа прошла обучение инструментам бережливого производства и сейчас максимально внедряет их в процесс. Эксперты оказывают всю необходимую методическую помощь как в анализе проблем, так и в их решении. На пилотном потоке мы увидели все виды потерь: лишние перемещения, передвижения персонала, большие ожидания, простои. Сейчас мы их исключаем».

На автотранспортном предприятии уверены, что в итоге получится не только снизить издержки, но и повысить качество предоставляемых услуг. Ведь сокращая время прохождения автобусов на техобслуживании – увеличивается время их работы на линиях, а значит пассажирам не придется долго ждать своего маршрута.

«Мы долго не решались войти в проект, условия участия нас пугали, но сейчас все наши сомнения прошли, – рассказал Алексей Азоркин, руководитель рабочей группы КАТП №5. – На пилотном потоке мы провели картирование, выявили недостатки, наметили мероприятия по их улучшению и сейчас их реализуем. К примеру, чтобы найти инструменты, раньше работники ходили в соседнее помещение, а сейчас все эти инструменты находятся под рукой – в шкафу. Вроде бы не глобальное улучшение, но оно приводит к уменьшению потери времени – не нужно совершать лишние перемещения, тратить время на поиски. И таких примеров – множество».

С 2019 года национальный проект «Производительность труда» запущен на 40 предприятиях края из приоритетных отраслей экономики – это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство. Совсем недавно – в ноябре этого года – участником нацпроекта стало еще одно транспортное предприятие Красноярска - «Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие № 7. Наиболее активно в Красноярском крае принимают участие предприятия сферы обрабатывающего производства, а также сферы строительства и обслуживания автомобильных дорог. Предприятиям помогают достичь роста производительности труда на предприятиях до 30 %% за первые три года участия в проекте.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев отметил значимость участия в нацпроекте муниципальных предприятий, предоставляющих услуги населению: