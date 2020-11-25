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В Красноярске временно закрыли фитнес-клуб из-за грубых нарушений противовирусных мер

Главная Общество
Красноярск
09:48 25 Ноября 2020
в красноярске, вирус, эпидемия, здоровье, запрет, спорт, роспотребнадзор, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре временно закрыт фитнес-клуб «Revolution», расположенный на улице Авиаторов, 5. Один из постояльцев заведения сообщил в краевое управление Роспотребнадзора о грубом нарушении профилактических «антиковидных» мер. Сотрудники ведомства нагрянули туда с проверкой.

В ходе рейда проверяющие увидели, что в тренажерном зале нет специальной разделительной разметки для соблюдения социальной дистанции, спортивные снаряды расположены меньше 1,5 метров друг от друга. Также сотрудники ведомства насчитали незначительное количество обеззараживателей воздуха и было выяснено, что в заведении не проводятся генеральная и плановые уборки с применением дезинфицирующих веществ, согласно действующим предписаниям.

«Не соблюдаются превентивные мероприятия, правила личной гигиены, направленные на „разрыв“ механизма передачи коронавирусной инфекции; не обеспечен контроль за посетителями в части ношения медицинской маски», - добавили в Роспотребнадзоре

В отношении собственников заведения был составлен протокол о временном приостановлении деятельности фитнес-клуба, кроме того эти материалы переданы в Советский районный суд для решения о дальнейших штрафных санкций.

В самом клубе сообщили, что временно закрыта только тренировочная зона с тренажерами. Там обещали навести порядок в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. Все абонементы обещали продлить на время временной приостановки деятельности.

Фото: revolution124.ru

 

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