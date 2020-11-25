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На новом променаде на Красрабе установят светящиеся деревья

Главная Общество
Красноярск
10:32 25 Ноября 2020
благоустройство, красноярск, мэр, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На обновленном променаде на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» установят светящиеся деревья к Новому году. Ремонт пешеходной зоны завершен, накануне работу подрядчика – ООО «МонтажСпецСтрой» –проинспектировал глава города Сергей Еремин.

На Красрабе уложили модную разноформатную брусчатку, заменили бордюры, поставили современные лавочки и урны. На променаде высажены деревья и уложены газоны. Особая гордость городских властей – новая система освещения: установлены энергоэффективные парковые светильники, все проводы – под землей.

Прогулочное пространство удобно для людей с ограниченными возможностями, в том числе и для слабовидящих – уложена тактильная плитка.

«Появление в городе таких солидных, благоустроенных по современным стандартам территорий всегда вызывает особую радость. Это общественное пространство уже стало новой изюминкой правобережья, и даже на уровне интуитивной геолокации у многих горожан променад ассоциируется именно с пешеходной частью нашего легендарного проспекта им. газеты «Красноярский рабочий», – отметил Сергей Еремин. – В дальнейшем мы продолжим работу по развитию парковых пространств в этом районе. В 2021 году займёмся обновлением сквера возле ДК им. 1 Мая. А в перспективе здесь у нас должна быть сформирована единая пешеходная ось, протяженностью около 2 км, куда войдут также парк им. 1 Мая и набережная».

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