На новом променаде на Красрабе установят светящиеся деревья

На обновленном променаде на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» установят светящиеся деревья к Новому году. Ремонт пешеходной зоны завершен, накануне работу подрядчика – ООО «МонтажСпецСтрой» –проинспектировал глава города Сергей Еремин.

На Красрабе уложили модную разноформатную брусчатку, заменили бордюры, поставили современные лавочки и урны. На променаде высажены деревья и уложены газоны. Особая гордость городских властей – новая система освещения: установлены энергоэффективные парковые светильники, все проводы – под землей.

Прогулочное пространство удобно для людей с ограниченными возможностями, в том числе и для слабовидящих – уложена тактильная плитка.