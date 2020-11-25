В Красноярском крае заработали первые автозимники

В Красноярском крае обустраивают автозимники. Уже открыты две дороги в Богучанском и Кежемском районах, на маршрутах Обход Богучан, Тагара – Таежный и Тагара – Яркино, сообщили в Краевом управлении автомобильных дорог.

Кроме того, уже можно проехать по дорогам Никольское – Речка и Роща – Пинчино в Уярском районе. Большая часть зимников откроется в начале декабря, а в Казачинском, Мотыгинском, Пировском, Абанском, Иланском и Тасеевском районах проехать по снежным трассам можно будет только с середины декабря.

«В Енисейском районе действует один зимник – «Подъезд к Никулино», входящий в состав маршрута Енисейск – Ярцево – Ворогово – Бор. В декабре специалисты планируют ввести в эксплуатацию еще пять из 11 маршрутов», - добавили в КРУДОРе.

Отметим, что всего на территории Красноярского края будет действовать 31 снежная трасса. Большая часть зимних дорог находятся в северных и восточных районах.