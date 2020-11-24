Массовая вакцинация от коронавируса начнется в следующем году

Начать массовую вакцинацию населения от коронавируса планируют со следующего года. Об этом в ходе заседания координационного совета Уполномоченных по правам человека объявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, до конца текущего года производитель вакцины «Спутник V» выпустит более 2 млн доз препарата. Для сравнения, на данный момент в общей сложности было произведено 58 тысяч доз вакцины.

«На некоторых производственных площадках, которые вовлечены в эту работу, достигнуты очень неплохие результаты, и мы ждем существенного увеличения объемов поступления в гражданский оборот», - отметила Голикова.

Пока прививать будут медиков и педагогов, которые находятся в группах риска. После начнется массовая вакцинация. Голикова подчеркнула, что по законодательству России она будет носить добровольный характер. Добавим, что в России зарегистрированы две вакцины:

«Спутник V», разработанная институтом Гамалеи, и «Эпиваккорон», разработанная научным центром «Вектор». Третья вакцина находится в разработке.