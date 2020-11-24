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Знакомство в интернете закончилось для красноярца аферой на 15 тысяч рублей

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Красноярск
15:15 24 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярец потерял 15 тысяч рублей, покупая билеты в театр на свидание с новой знакомой. 33-летний мужчина познакомился с девушкой в интернете, молодые люди договорись сходить на спектакль. Незнакомка отправила ссылку для покупки билетов. Красноярец ввел на сайте данные банковской карты с кодом CVC и оплатил 2 500 рублей. Позже перезвонил «сотрудник» театра, сообщив, что куплено два билета на одно место. Чтобы вернуть деньги, кассир затребовал с клиента данные банковской карты. Оказалось, что это были мошенники, и со счета мужчины списалось 15 тысяч рублей. Девушка отменила встречу и перестала выходить на связь.

«По данному факту следователями отдела полиции №4 МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Отметим, что подобную схему обмана мошенники уже разворачивали в других регионах страны.

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