Знакомство в интернете закончилось для красноярца аферой на 15 тысяч рублей

Красноярец потерял 15 тысяч рублей, покупая билеты в театр на свидание с новой знакомой. 33-летний мужчина познакомился с девушкой в интернете, молодые люди договорись сходить на спектакль. Незнакомка отправила ссылку для покупки билетов. Красноярец ввел на сайте данные банковской карты с кодом CVC и оплатил 2 500 рублей. Позже перезвонил «сотрудник» театра, сообщив, что куплено два билета на одно место. Чтобы вернуть деньги, кассир затребовал с клиента данные банковской карты. Оказалось, что это были мошенники, и со счета мужчины списалось 15 тысяч рублей. Девушка отменила встречу и перестала выходить на связь.

«По данному факту следователями отдела полиции №4 МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Отметим, что подобную схему обмана мошенники уже разворачивали в других регионах страны.