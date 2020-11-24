Курица от «Сибагро» появилась в торговых сетях Красноярского края

Продукция томской птицефабрики «Сибагро» начала заполнять торговые сети в Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и на Алтае.

- Вслед за свининой в новой упаковке «Сибагро» пришел черед курицы. Это очень важный шаг для нас, - рассказывает руководитель департамента ультра фреш Андрей Грищенко. – Присутствие всех продуктовых позиций в едином бренде на полке супермаркета делает нас более заметными для покупателей. Это особенно важно для тех, кому наша продукция уже полюбилась. Ну а тех, кто с нами еще не знаком, может порадовать широкий ассортимент.