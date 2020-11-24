24 ноября
Красноярск
погода -6 °C
75.76
 
€ 89.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Курица от «Сибагро» появилась в торговых сетях Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
13:05 24 Ноября 2020
птица, продукты, продукция, фабрика, производство
версия для печати Ico_print

Продукция томской птицефабрики «Сибагро» начала заполнять торговые сети в Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и на Алтае.

- Вслед за свининой в новой упаковке «Сибагро» пришел черед курицы. Это очень важный шаг для нас, - рассказывает руководитель департамента ультра фреш Андрей Грищенко. – Присутствие всех продуктовых позиций в едином бренде на полке супермаркета делает нас более заметными для покупателей. Это особенно важно для тех, кому наша продукция уже полюбилась. Ну а тех, кто с нами еще не знаком, может порадовать широкий ассортимент.

Куриная продукция в охлажденном виде - голень, бедро, крыло, сердце, желудки и т.д. -  доступна в таких супермаркетах, как Красный Яр, Батон, Командор, Метро. В скором времени она появится в Ленте и Пятерочке.

Фото: птицефабрика «Сибагро» 
По материалам птицефабрики «Сибагро» 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Норильске предприимчивая менеджер компании присвоила 2 миллиона рублей

В Норильске предприимчивая менеджер компании присвоила 2 миллиона рублей

24 Ноября 2020 г.
Ближайшие три года женщина проведет в тюрьме
Новости Красноярска: Количество браков в пандемию в Красноярском крае сократилось на 20 процентов

Количество браков в пандемию в Красноярском крае сократилось на 20 процентов

24 Ноября 2020 г.
Разводов тоже стало меньше
Новости Красноярска: Лестницу в микрорайоне «Орбита» сдадут позже запланированного срока

Лестницу в микрорайоне «Орбита» сдадут позже запланированного срока

24 Ноября 2020 г.
Всему виной подрядчик
Новости Красноярска: В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков

В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков

24 Ноября 2020 г.
Ранее судимый житель краевого центра намеревался продать запрещенные вещества
Новости Красноярска: Жительница Красноярского края представит Сибирь на международном конкурсе красоты в Индии

Жительница Красноярского края представит Сибирь на международном конкурсе красоты в Индии

24 Ноября 2020 г.
Конкурс пройдет в августе следующего года
Новости Красноярска: Ремонт обхода Красноярска продлили до декабря

Ремонт обхода Красноярска продлили до декабря

24 Ноября 2020 г.
Это самый дорогостоящий проект уходящего года
Новости компаний
24/11
Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
18/11
На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На прошлой неделе в пожарах было спасено 65 человек

На прошлой неделе в пожарах было спасено 65 человек

24 Ноября 2020 г.
В региональном управлении МЧС дали традиционную сводку
Новости Красноярска: «Сокол» расстался с защитником

«Сокол» расстался с защитником

24 Ноября 2020 г.
Дмитрий Шуленин расторг трудовое соглашение с клубом
Новости Красноярска: В Красноярском крае полицейским похитил изъятые наркотики

В Красноярском крае полицейским похитил изъятые наркотики

24 Ноября 2020 г.
Сотрудник решил самостоятельно употребить вещдоки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru