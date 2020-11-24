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В Норильске предприимчивая менеджер компании присвоила 2 миллиона рублей

Главная Общество
Красноярск
12:55 24 Ноября 2020
в красноярском крае, норильск, кража, арест, суд, срок, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Норильске следователи смогли доказать вину женщины, которая подозревалась в присвоении крупной суммы.

Стражи порядка установили, что 39-летняя норильчанка трудилась на должности менеджера в компании по продаже и установке окон ПВХ. Она регулярно работала с клиентами и брала деньги за проданную продукцию. В итоге женщина решила присвоить часть выручки фирмы, а остальное направить на нужды компании. Сумма ущерба, нанесенного предприятию составила около 2 миллионов рублей.

Городской суд Норильска признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года.  

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