Количество браков в пандемию в Красноярском крае сократилось на 20 процентов

Пандемия внесла коррективы в семейные планы красноярцев. Так, количество браков с начала года сократилось на 19,1 процента, сообщает Красноярскстат. Всего было зарегистрировано 12 314 пар. Разводов тоже стало меньше: их число по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 13,3 процента. При этом на тысячу браков приходилось 743 развода.

Жители Хакасии в 2020 году сыграли 2 327 свадеб, это меньше, чем годом ранее на 13,8 процента. Число разводов в соседней республике увеличилось на 7,5 процента – разрыв отношений оформили 1 888 пар. На 1 000 браков приходилось 811 разводов, сообщили статистики.

Количество браков в Тыве сократилось на 24,1 процента. Было зарегистрировано 1 196 пар. Количество разводов уменьшилось на 23,4 процента. На 1 000 браков приходилось 345 разводов.