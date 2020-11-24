Лестницу в микрорайоне «Орбита» сдадут позже запланированного срока

В микрорайоне «Орбита» продолжается строительство пешеходной лестницы, которая должна соединить жилой массив с Николаевским мостом.

Согласно муниципальному контракту все работы должны быть выполнены до 30 октября текущего года, однако по вине подрядчика сорваны сроки сдачи объекта.

Как рассказали в администрации краевого центра, за каждый день просрочки подрядная организация заплатит штраф.

Работы начались в конце лета. Там была демонтирована старая лестница. В настоящее время на склоне ведутся работы по установке металлических лестничных пролетов и их соединению, уже закончено обустройство водоотвода, подпорных конструкций, также обустроены тротуары на верхнем и нижнем ярусах и закреплены винтовые сваи. Кроме того, рабочим осталось выполнить монтаж освещения.

Все работы обещают сдать до Нового года.