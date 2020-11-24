Комбинат «Волна» отгрузил первую партию продукции «Виколор-принт»

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») выпустило первую партию нового фасадного материала «Виколор-принт».

Его первыми покупателями стали застройщики из Казахстана: 19 тыс. кв. м материала с рисунком «под дерево» использовались при облицовке фасадов жилых комплексов «Браво» и «Сан Сити», возведенных в городе Нур-Султане.

Процесс изготовления продукции «Виколор-принт» состоит из нескольких этапов: вначале производится грунтовка фасадных панелей, затем – заливка светлым тоном, после чего наносится финишное покрытие с рисунком. Изображение может быть любым, вплоть до фотографий, – как повторяющееся на каждой плитке, так и панно, которое собирается из фрагментов. При этом производитель дает гарантию на сохранение цвета изделий такую же, как и для всей линейки «Виколор», – 12 лет.

«За счет нанесения дополнительного слоя новый продукт дороже обычного «Виколора». Но мы пошли на это и не ошиблись. Изначально «Виколор-принт» задумывался как элемент декора, однако на первом же объекте его применили как самостоятельный фасадный материал, в значительном объеме сочетая с однотонным, – отметил Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна». – Как правило, вывод нового продукта на рынок занимает много времени: заказчикам нужно иметь перед глазами конкретные примеры – строительные объекты, на которых он использовался, чтобы понять, как выглядит конечный результат. Сегодня мы видим, что «Виколор-принт» заинтересовал потребителей и имеет хорошие перспективы».

К продвижению новинки комбинат приступил в начале года. Сейчас запущены в производство заказы для оформления фасадов частного дома в Чите, Калининградского музея изобразительных искусств и еще одного крупного жилого комплекса в Казахстане.

Напомним, комбинат «Волна» выпускает около 40 видов хризотилцементных изделий. В их числе – плоские прессованные и непрессованные листы различной толщины, кровельные листы профилей СВ и СЕ, трубы напорные и безнапорные разного диаметра. Помимо этого, предприятие предлагает потребителям современный кровельный материал «Волнаколор» и фасадные плиты «Виколор» с несколькими видами покрытий. Также в ассортименте – фасадные плиты «Красстоун» с защитно-декоративным покрытием из натуральной каменной крошки и хризотилцементный сайдинг «Берген», предназначенный для малоэтажного строительства. Специалисты комбината регулярно расширяют линейку продукции по запросам клиентов.

Фото: пресс-служба АО «ХК «Сибцем»

По материалам пресс-службы АО «ХК «Сибцем»