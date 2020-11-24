Под Красноярском ликвидировали свалку под снегом

Гора мусора на обочине дороги в СНТ «Коммунар» вырастает уже не в первый раз. Как пояснила Наталья Орлова, руководитель отдела экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании», свалку здесь полностью ликвидировали летом 2019 года, вновь накопившийся мусор частично вывезли нынешним летом. Но закончить уборку не успели – местность болотистая, и после затяжных дождей мусоровоз просто не смог подъехать на достаточное для погрузки расстояние, застрял. В итоге решили дождаться зимы, чтобы размокшая земля подмерзла. Но без сложностей все равно не обошлось: тяжелая машина несколько раз застревала на наледи в рыхлом снегу прежде, чем удалось начать работы.

В компании отмечают, что борьба с несанкционированными свалками – процесс длительный и сложный. По закону, убирать их должен собственник территории, в случае с СНТ это районная администрация. Но зачастую горы мусора появляются на неразграниченных, «ничьих» землях. Впрочем, и собственники далеко не всегда готовы добровольно ликвидировать завалы. В таких случаях региональный оператор самостоятельно решает вопрос, а взаимоотношения с ответственными структурами переходят в судебную плоскость.

«С несанкционированными свалками мы работаем постоянно – выявляем, актируем, ликвидируем. За этот год их зафиксировано уже 160, общий объём ТКО – более двух тысяч кубометров. Ликвидировали уже более половины», – пояснила Наталья Орлова. И отметила, что ситуация со свалкой в СНТ «Коммунар» практически уникальная – представители товарищества сами обратились к левобережному оператору и попросили вывезти мусор, причём оплатили подрядчику привлечение людей и спецтехники, наиболее ответственные заключили договор с компанией.

У красноярца Сергея Ларина дача в соседнем товариществе, каждый раз приходится ехать мимо этой свалки. Участок он купил десять лет назад, говорит, раньше там, где сейчас постоянно появляются горы отходов, был лес, цвел шиповник.

«Хорошо, что убирают мусор, просто отлично! Но боюсь, ненадолго этот порядок. Помню, что здесь уже убирали, вывозили, и не раз. Но мусор как будто из-под земли лезет! Удивляюсь людям: сюда практически все приезжают на своих машинах. Неужели так трудно забрать пакет с собой?».

Узнав, что «КРК» организует здесь мешковой сбор мусора, а летом установит на этом участке мульду и будет регулярно вывозить ТКО, Сергей обрадовался. И отметил, что скопление отходов здесь не только вредит природе, но и может быть в прямом смысле слова опасно для жизни. Участок расположен вблизи аэропорта Красноярск, а мусор всегда привлекает стаи крупных птиц.

Наталья Орлова подтвердила опасения дачника: «Прошлогодняя история с посадкой пассажирского самолета на кукурузное поле наделала много шума. А виной нештатной ситуации были именно птицы. Хорошо, что пилоты смогли посадить самолет, не случилось беды. Но повторения подобных ситуаций, думаю, не хочется никому!».