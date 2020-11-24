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Ремонт обхода Красноярска продлили до декабря

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Красноярск
08:47 24 Ноября 2020
в красноярске, красноярск, ремонт, дороги, проект, федерации
Автор: Sibnovosti.ru
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Дорожники продлили сроки ремонта обхода Красноярска. С лета рабочие укладывают асфальт и обустраивают ливневые канализации на участке от кольца до развязки в районе гипермаркета «Метро». Кроме того, проезжую часть расширили до четырех полос, построили новый мост через Качу. Изначально сдать дорогу подрядчик планировал в ноябре, но теперь строки перенесены на декабрь, передает радио «Красноярск-Главный».

«Ликвидация «узкого горлышка» на Северном шоссе в этом году стала одним из самых дорогостоящих объектов у краевых дорожников. Объем финансирования работ на объекте – порядка 800 млн рублей. В настоящее время на Обходе ведутся работы по устройству подпорной стены и благоустройству участка. В планах у «КРУДОРа» провести в конце ноября рабочую комиссию, а в первой декаде декабря сдать объект в эксплуатацию», - сообщила пресс-секретарь КРКДОРа Ирина Ёлкина.

Добавим, что федерация в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выделила на ремонт обхода Красноярска 590 млн рублей. Остальное - средства краевого бюджета.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

 

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