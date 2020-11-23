Первый «Макдоналдс» открылся на правобережье Красноярска

В Красноярске на Предмостной площади открылся «Макдоналдс». Это первый ресторан всемирно известной сети на правобережье, но пятый в городе. При этом заведение отличается от остальных дизайном: интерьер выполнен в черно-белых тонах в стиле минимализм.

Напомним, что до Универсиады «Макдоналдсов» в Красноярске не было. Первыми открылись рестораны быстрого питания на ул. Перенсона и ул. Молокова, а затем заведения стали появляться одно за другим. С «Макдоналдсом» на ул. Волочаевской был скандал, так как у инвесторов возникли проблемы с документами.



