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Первый «Макдоналдс» открылся на правобережье Красноярска

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Красноярск
17:15 23 Ноября 2020
в красноярске, новый, макдоналдс, ресторан, ресторанный_бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске на Предмостной площади открылся «Макдоналдс». Это первый ресторан всемирно известной сети на правобережье, но пятый в городе. При этом заведение отличается от остальных дизайном: интерьер выполнен в черно-белых тонах в стиле минимализм.

Напомним, что до Универсиады «Макдоналдсов» в Красноярске не было. Первыми открылись рестораны быстрого питания на ул. Перенсона и ул. Молокова, а затем заведения стали появляться одно за другим. С «Макдоналдсом» на ул. Волочаевской был скандал, так как у инвесторов возникли проблемы с документами.

 

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