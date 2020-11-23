В Красноярске завершилось благоустройство центральной аллеи кладбища Бадалык

Строители завершили благоустройство центральной аллеи кладбища Бадалык. На пешеходных зонах уложили брусчатку, а на дороге – новый асфальт. Все облагородили гранитными камнями и газонами, на тротуарах установили скамейки. Впервые на аллее появилось освещение, а пешеходные и транспортные потоки теперь разделены. Преображать вход на Бадалык начали еще в прошлом году – тогда установили новую входную группу и отремонтировали пространство вдоль улицы Ремесленная, а также в районе храма.

В администрации города добавили, что подрядчик завершил планировку и благоустройство участка, за счет которого кладбище было расширено в прошлом году.

«Участок разбит на секторы, в которых проложены дорожки и проведено благоустройство. Сейчас он полностью готов и открыт для плановых захоронений», - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что Бадалык является одним из самых больших кладбищ в России и самым большим в Красноярске. В 2015 году погост был закрыт для новых захоронений.