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В Красноярске завершилось благоустройство центральной аллеи кладбища Бадалык

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Красноярск
16:55 23 Ноября 2020
в красноярске, кладбища, благоустройство, администрация, захоронения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Строители завершили благоустройство центральной аллеи кладбища Бадалык. На пешеходных зонах уложили брусчатку, а на дороге – новый асфальт. Все облагородили гранитными камнями и газонами, на тротуарах установили скамейки. Впервые на аллее появилось освещение, а пешеходные и транспортные потоки теперь разделены. Преображать вход на Бадалык начали еще в прошлом году – тогда установили новую входную группу и отремонтировали пространство вдоль улицы Ремесленная, а также в районе храма.
В администрации города добавили, что подрядчик завершил планировку и благоустройство участка, за счет которого кладбище было расширено в прошлом году.

«Участок разбит на секторы, в которых проложены дорожки и проведено благоустройство. Сейчас он полностью готов и открыт для плановых захоронений», - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что Бадалык является одним из самых больших кладбищ в России и самым большим в Красноярске. В 2015 году погост был закрыт для новых захоронений.

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