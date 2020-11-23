23 ноября
Красноярск
погода -3 °C
76.01
 
€ 90.26
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске изменят схему движения в районе Арбитражного суда

Главная Общество
Красноярск
16:25 23 Ноября 2020
в красноярске, движение, изменения, администрация, парковка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В администрации Красноярска предупредили об изменении схемы движения в районе Арбитражного суда. С 30 сентября закроют проезд между двумя зданиями Арбитража. Пешеходная зона будет организована на ул. Просвещения, в районе дома по ул. Ленина, 1. Такая схема будет действовать на постоянной основе.

В администрации считают, что это повысит уровень безопасности дорожного движения: сейчас из-за сужения улицы для пешеходов существует риск оказаться под колесами авто. Напомним, что ранее в этом районе закрыли общедоступную парковку около БКЗ. На въезде с ул. Белинского установили шлагбаумы – теперь стоянка платная.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Первый «Макдоналдс» открылся на правобережье Красноярска

Первый «Макдоналдс» открылся на правобережье Красноярска

23 Ноября 2020 г.
В городе это уже пятый ресторан всемирно известной сети
Новости Красноярска: В Красноярске завершилось благоустройство центральной аллеи кладбища Бадалык

В Красноярске завершилось благоустройство центральной аллеи кладбища Бадалык

23 Ноября 2020 г.
Кроме того, распланирована территория под новые захоронения
Новости Красноярска: На прошлой неделе 1 759 красноярцев были оштрафованы за нарушение масочного режима

На прошлой неделе 1 759 красноярцев были оштрафованы за нарушение масочного режима

23 Ноября 2020 г.
Об этом рассказали в мэрии Красноярска
Новости Красноярска: В краевом центре подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель»

В краевом центре подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель»

23 Ноября 2020 г.
Дорожным полицейским удалось 46 автолюбителей в состоянии опьянения
Новости Красноярска: В Минусинске будут судить заведующую детским садом

В Минусинске будут судить заведующую детским садом

23 Ноября 2020 г.
Руководитель производила махинации со стимулирующими выплатами
Новости Красноярска: Раиса Кармазина поддержала врачей Лесосибирска

Раиса Кармазина поддержала врачей Лесосибирска

23 Ноября 2020 г.
Она передала медикам наборы продуктов к чаю
Новости компаний
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
18/11
На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На севере края задержали гаражного вора

На севере края задержали гаражного вора

23 Ноября 2020 г.
Мужчина украл дорогостоящий снегоход и сани для собачьих упряжек
Новости Красноярска: Трудоустройство молодежи до 30 лет в Красноярском крае выросло в пять раз

Трудоустройство молодежи до 30 лет в Красноярском крае выросло в пять раз

23 Ноября 2020 г.
Чаще всего молодые люди идут работать в торговые компании
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса скончалось еще 17 человек

В Красноярском крае от коронавируса скончалось еще 17 человек

23 Ноября 2020 г.
Регион остается на 7 месте по количеству заболевших COVID-19
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru