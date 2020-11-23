В Красноярске изменят схему движения в районе Арбитражного суда

В администрации Красноярска предупредили об изменении схемы движения в районе Арбитражного суда. С 30 сентября закроют проезд между двумя зданиями Арбитража. Пешеходная зона будет организована на ул. Просвещения, в районе дома по ул. Ленина, 1. Такая схема будет действовать на постоянной основе.

В администрации считают, что это повысит уровень безопасности дорожного движения: сейчас из-за сужения улицы для пешеходов существует риск оказаться под колесами авто. Напомним, что ранее в этом районе закрыли общедоступную парковку около БКЗ. На въезде с ул. Белинского установили шлагбаумы – теперь стоянка платная.