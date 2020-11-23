На прошлой неделе 1 759 красноярцев были оштрафованы за нарушение масочного режима

В краевом центре продолжается контроль за соблюдением масочного режима. На минувшей неделе были сформированы специальные мобильные, в которые вошли специалисты городской администрации, сотрудники полиции и Росгвардии. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в их задачу входит контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах, кафе и ресторанах, магазинах и павильонах, а также на остановках общественного транспорта и в самом транспорте.

За минувшую неделю силами мобильных бригад было составлено 1 759 протоколов, 250 из которых уже направлены в судебные инстанции.

В мэрии подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 становится все сложнее, ведь ежедневный прирост только в Красноярске в среднем составляет 85 человек, также увеличилось количество летальных случаев.

В администрации призвали горожан быть социально ответственными – носить маску, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки. Кроме того, там напомнили, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф – для физических он может достигать 30 тысяч рублей, для юридических лиц штрафы и вовсе до 300 тысяч рублей.