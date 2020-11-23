23 ноября
Красноярск
погода -3 °C
76.01
 
€ 90.26
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На прошлой неделе 1 759 красноярцев были оштрафованы за нарушение масочного режима

Главная Общество
Красноярск
16:05 23 Ноября 2020
в красноярске, вирус, эпидемия, медицина, полиция, штрафы, администрация, контроль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В краевом центре продолжается контроль за соблюдением масочного режима. На минувшей неделе были сформированы специальные мобильные, в которые вошли специалисты городской администрации, сотрудники полиции и Росгвардии. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в их задачу входит контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах, кафе и ресторанах, магазинах и павильонах, а также на остановках общественного транспорта и в самом транспорте.

За минувшую неделю силами мобильных бригад было составлено 1 759 протоколов, 250 из которых уже направлены в судебные инстанции.

В мэрии подчеркнули, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 становится все сложнее, ведь ежедневный прирост только в Красноярске в среднем составляет 85 человек, также увеличилось количество летальных случаев.

В администрации призвали горожан быть социально ответственными – носить маску, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки. Кроме того, там напомнили, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф – для физических он может достигать 30 тысяч рублей, для юридических лиц штрафы и вовсе до 300 тысяч рублей.

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Первый «Макдоналдс» открылся на правобережье Красноярска

Первый «Макдоналдс» открылся на правобережье Красноярска

23 Ноября 2020 г.
В городе это уже пятый ресторан всемирно известной сети
Новости Красноярска: В Красноярске завершилось благоустройство центральной аллеи кладбища Бадалык

В Красноярске завершилось благоустройство центральной аллеи кладбища Бадалык

23 Ноября 2020 г.
Кроме того, распланирована территория под новые захоронения
Новости Красноярска: В Красноярске изменят схему движения в районе Арбитражного суда

В Красноярске изменят схему движения в районе Арбитражного суда

23 Ноября 2020 г.
Проезд между зданиями Арбитражного суда закроют
Новости Красноярска: В краевом центре подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель»

В краевом центре подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель»

23 Ноября 2020 г.
Дорожным полицейским удалось 46 автолюбителей в состоянии опьянения
Новости Красноярска: В Минусинске будут судить заведующую детским садом

В Минусинске будут судить заведующую детским садом

23 Ноября 2020 г.
Руководитель производила махинации со стимулирующими выплатами
Новости Красноярска: Раиса Кармазина поддержала врачей Лесосибирска

Раиса Кармазина поддержала врачей Лесосибирска

23 Ноября 2020 г.
Она передала медикам наборы продуктов к чаю
Новости компаний
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
18/11
На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске состоится Форум предпринимательства Сибири-2020

В Красноярске состоится Форум предпринимательства Сибири-2020

23 Ноября 2020 г.
Он пройдет уже в 19-й раз
Новости Красноярска: В краевой больнице призвали жаловаться на факты вымогательства за госпитализацию

В краевой больнице призвали жаловаться на факты вымогательства за госпитализацию

23 Ноября 2020 г.
Главврач Егор Корчагин записал видеообращение
Новости Красноярска: Трудоустройство молодежи до 30 лет в Красноярском крае выросло в пять раз

Трудоустройство молодежи до 30 лет в Красноярском крае выросло в пять раз

23 Ноября 2020 г.
Чаще всего молодые люди идут работать в торговые компании
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru