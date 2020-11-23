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В краевом центре подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель»

Главная Общество
Красноярск
15:15 23 Ноября 2020
в красноярске, гибдд, проверка, рейды, алкоголь, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В красноярском полку ДПС подвели итоги профилактического рейда «Нетрезвый водитель», который проходил на минувших выходных.

Экипажи дорожно-патрульной службы проводили дежурство на основных магистралях города, а также на выездах из Красноярска. В самом городе были организованы массовые проверки автолюбителей и проходили они преимущественно в ночные часы.

Итого за прошедшие выходные дни было задержано 46 нетрезвых водителей, 6 из них повторно попались на пьяной езде, еще 10 сели за руль, не имея водительских прав.

В дорожной полиции напомнили, что езда в нетрезвом состоянии карается лишением водительских прав сроком до 2 лет, а также административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. 

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