В краевом центре подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель»

В красноярском полку ДПС подвели итоги профилактического рейда «Нетрезвый водитель», который проходил на минувших выходных.

Экипажи дорожно-патрульной службы проводили дежурство на основных магистралях города, а также на выездах из Красноярска. В самом городе были организованы массовые проверки автолюбителей и проходили они преимущественно в ночные часы.

Итого за прошедшие выходные дни было задержано 46 нетрезвых водителей, 6 из них повторно попались на пьяной езде, еще 10 сели за руль, не имея водительских прав.

В дорожной полиции напомнили, что езда в нетрезвом состоянии карается лишением водительских прав сроком до 2 лет, а также административным штрафом в размере 30 тысяч рублей.