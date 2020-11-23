В Минусинске будут судить заведующую детским садом

Сотрудникам полиции отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции удалось выявить факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны директора детсада в Минусинске.

Стражи порядка установили, что с января прошлого и по сентябрь текущего года. Заведующая издавала приказы с фиктивными данными, в которых содержалась информация о завышенных баллов для стимулирующих выплат. В комиссии по распределению баллов ничего об этом не знали, что позволило руководителю регулярно забирать надбавки к зарплате персонала себе. Таким образом, она завладела более 700 тысячами рублей.

В отношении заведующей было возбуждено уголовное дело по 285 статье УК РФ и теперь ей грозит до 4-х лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.