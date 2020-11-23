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В Минусинске будут судить заведующую детским садом

Главная Общество
Красноярск
12:00 23 Ноября 2020
в красноярском крае, коррупция, образование, детсад, директор, следствие, уголовное, дело, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудникам полиции отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции удалось выявить факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны директора детсада в Минусинске.

Стражи порядка установили, что с января прошлого и по сентябрь текущего года. Заведующая издавала приказы с фиктивными данными, в которых содержалась информация о завышенных баллов для стимулирующих выплат. В комиссии по распределению баллов ничего об этом не знали, что позволило руководителю регулярно забирать надбавки к зарплате персонала себе. Таким образом, она завладела более 700 тысячами рублей.

В отношении заведующей было возбуждено уголовное дело по 285 статье УК РФ и теперь ей грозит до 4-х лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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