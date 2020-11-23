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Раиса Кармазина поддержала врачей Лесосибирска

Главная Общество
Красноярск
11:49 23 Ноября 2020
партии, поддержка, врачи, вирус, помощь
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается непростой во всех районах края, включая город Лесосибирск. Сейчас, в связи со значительным увеличением количества заболевших, в поддержку медиков ведется активная волонтерская работа.

К работе волонтерского центра партии «Единая Россия» в Лесосибирске накануне подключилась депутат Государственной думы Раиса Кармазина. Она передала медикам наборы продуктов к чаю. В составе наборов нескоропортящиеся продукты: чай, кофе, кондитерские изделия, паштеты, джем и т.д.

Актив местного отделения «Единой России» помог доставить продуктовые наборы в Лесосибирскую межрайонную больницу.

«Мы всегда ощущаем плечо «Единой России», они стараются и словом, и делом помочь нам. Для нас это очень важно, это правильная позиция земляков, и, в целом, очень хорошее и доброе дело», - отметил главный врач Лесосибирской межрайонной больницы Николай Плиговка.  

Отметим, Лесосибирский волонтерский центр работает на базе общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Единороссы не оставляют без внимания ни одну заявку земляков, помогают не только врачам, но и маломобильным, пожилым и малоимущим жителям в приобретении продуктов, лекарств, решении бытовых вопросов в условиях пандемии.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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