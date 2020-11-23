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На севере края задержали гаражного вора

Главная Общество
Красноярск
10:35 23 Ноября 2020
преступник, дело, в красноярском крае, уголовное, кража, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Стражи порядка в поселке Туруханск раскрыли два эпизода краж, совершенных в гаражах.

В начале ноября в дежурную часть полиции обратились два местных жителя, с заявлением о том, что из их гаражей было украдено имущество. 75-летний потерпевший рассказал полицейским о пропаже снегохода Ski Doo Tundra, который стоит более 430 тысяч рублей. Также у пенсионера пропали нарты стоимостью 16 тысяч рублей. Второй потерпевший, 69-летний житель Туруханска, заявил о похищении из личного гаража нартов и двух канистр с бензином, общей стоимостью 9 тысяч рублей.

Оперативники быстро установили личность причастного к этим преступлениям и задержали его. Это был 56-летний местный житель, который спрятал похищенное имущество в заброшенном здании. На мужчину было заведено уголовное дело по двум пунктам статьи «Кража».

Сейчас снегоход и нарты возвращены законным владельцам, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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