На севере края задержали гаражного вора

Стражи порядка в поселке Туруханск раскрыли два эпизода краж, совершенных в гаражах.

В начале ноября в дежурную часть полиции обратились два местных жителя, с заявлением о том, что из их гаражей было украдено имущество. 75-летний потерпевший рассказал полицейским о пропаже снегохода Ski Doo Tundra, который стоит более 430 тысяч рублей. Также у пенсионера пропали нарты стоимостью 16 тысяч рублей. Второй потерпевший, 69-летний житель Туруханска, заявил о похищении из личного гаража нартов и двух канистр с бензином, общей стоимостью 9 тысяч рублей.

Оперативники быстро установили личность причастного к этим преступлениям и задержали его. Это был 56-летний местный житель, который спрятал похищенное имущество в заброшенном здании. На мужчину было заведено уголовное дело по двум пунктам статьи «Кража».

Сейчас снегоход и нарты возвращены законным владельцам, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.