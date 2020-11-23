Строительство моста от филармонии к музейному центру «Площадь Мира» начнут в декабре

Городские власти замкнут центральное парковое кольцо строительством пешеходного моста от филармонии к музейному центру «Площадь Мира». Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту виадука через ул. Карла Маркса. Уже в декабре администрация рассчитывает приступить к его строительству, а в 2021 году завершить работы.

«С его строительством мы завершим создание центрального паркового кольца. В него входят сквер Дзержинского – Центральный парк – Исторический квартал – Центральная набережная. А по набережной можно хоть до Качи дойти или свернуть на Татышев. То есть парки центральной части города будут связаны одной пешеходной «нитью». Такой единый круг позволит комфортно гулять пешком, практически не пересекая автомобильные потоки. Это именно та идея, к воплощению которой мы шли, создавая комфортные общественные пространства. Такие же парковые кольца поэтапно формируем и на правом берегу», - отметил мэр Красноярска Сергей Еремин.

Протяженность пешеходного моста будет более 70 метров, ширина – 6 метров. Он будет оборудован пандусами, что позволит комфортно передвигаться маломобильным людям и родителям с детьми. Мост украсить подсветка. При этом виадук построят без дополнительной опоры, благодаря этому не придется сужать проезжую часть.

Напомним, что старый виадук через ул. Карла Маркса снесли в 2015 году из-за физического износа. Существовала угроза обрушения подпорной стены.

Фото: "Площадь мира"