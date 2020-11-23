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На этой неделе в Красноярске похолодает до -18 градусов

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Красноярск
10:15 23 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Существенное похолодание придет в Красноярск на этой неделе. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 23 августа, в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Воздух прогреется до -4…-6°С.

Во вторник, 24 ноября, ночью похолодает до -11°С, в светлое время суток термометры покажут -9°С, осадков не ожидается.
В ночь на среду, 25 ноября, температура опустится до -15°С, в дневные часы синоптики прогнозируют -10°С.

С четверга, 26 ноября, ночные температуры опустятся до -18°С, днем температура не поднимется выше -12°С. Будет переменная облачность, без осадков. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, такая погода сохранится до конца недели.

 

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