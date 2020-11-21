Жительницу краевого центра приговорили к общественным работам за воровство

В Красноярске осудили бывшую сотрудницу магазина детской одежды, которая украла деньги из кассы.

Летом 2020 года в полицию обратилась директор магазина с заявлением о пропаже наличной выручке. По словам потерпевшей, деньги взяла ее сотрудница, работавшая у нее продавцом.

Стражи порядка оперативно установили местонахождение девушки и задержали для выяснения обстоятельств. В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что 25-летний кассир в один из рабочих дней пришла утром на работу и взяла наличные из кассы, после чего скрылась в неизвестном направлении, при этом отключив телефон, так как понимала, что ее будет искать хозяйка магазина.

Свердловский районный суд приговорил ранее несудимую девушку за кражу к 1 году обязательных работ.