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Жительницу краевого центра приговорили к общественным работам за воровство

Главная Общество
Красноярск
15:30 21 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, полиция, кража, суд, работы, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске осудили бывшую сотрудницу магазина детской одежды, которая украла деньги из кассы.

Летом 2020 года в полицию обратилась директор магазина с заявлением о пропаже наличной выручке. По словам потерпевшей, деньги взяла ее сотрудница, работавшая у нее продавцом.

Стражи порядка оперативно установили местонахождение девушки и задержали для выяснения обстоятельств. В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что 25-летний кассир в один из рабочих дней пришла утром на работу и взяла наличные из кассы, после чего скрылась в неизвестном направлении, при этом отключив телефон, так как понимала, что ее будет искать хозяйка магазина.

Свердловский районный суд приговорил ранее несудимую девушку за кражу к 1 году обязательных работ.

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