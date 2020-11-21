В Красноярске ночной клуб регулярно нарушал запрет на работу после 23:00

В Центральном районе краевого центра выявили предпринимателей, которые регулярно нарушали указ губернатора по противодействию дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красноярска.

Так, под анонсом спортивных тренировок в ночном клубе проводилась обычная дискотека после 23:00. Это стало известно во время проверки специалистами районной администрации и сотрудниками полиции.

В мэрии отметили, что это ночное заведение третий раз попадается на нарушении запрета на работу после 23:00. Были собраны все материалы и теперь бизнесменам грозит крупный штраф – до 300 тысяч рублей.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о регулярных нарушениях запрета со стороны представителей ресторанного бизнеса.