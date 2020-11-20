В Норильске строят жилье для занятых на строительстве «Серной программы» рабочих. Накануне там сдали первую очередь на 400 мест. Как рассказали в компании «Норникель», жилой комплекс представляет собой современные европейского типа общежития, изготовленные из блок-модулей с подключением к центральным инженерным сетям. В целом жилой комплекс рассчитан на 1000 мест, в том числе 950 койко-мест в категории «стандарт» и 50 мест в категории «комфорт». Общежитие сдается «под ключ»: там есть необходимая мебель, бытовая техника и прочее оборудование.

Кроме того, на территории жилого городка построена столовая на 250 посадочных мест, здание КПП и медицинский пункт, в котором разместится изолятор на 15 человек, а также три палаты на 3-4 пациента (включая два койко-места для интенсивной терапии).

Для отдыха на базе временного жилого комплекса будет функционировать спортивный блок с теннисным и бильярдным столами, велотренажёрами, беговыми дорожками и кардио-тренажерами. В общей сложности на реализацию проекта компания потратит до конца этого года более 1 млрд рублей.

Отметим, что до конца года будет готова первая тысяча койко-мест, а в 2021 году запланировано расширение временного жилого городка до 2000 мест. По предварительной оценке, на это дополнительно будет направлено 617 млн рублей. В настоящее время ведутся работы по выбору подрядчика.

«Для компании очень важно, чтобы работники не только качественно работали, но и не менее качественно отдыхали и с пользой проводили свой досуг. Поэтому здесь построят еще спортивный зал с различными тренажерами, – отметил Старший вице-президент – руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин. – В следующем году мы расширим этот комплекс еще на тысячу мест, так как рабочих рук для масштабной «Серной программы» понадобится еще больше».

Вместе с расширением жилых корпусов добавится и еще одна столовая. За раз оба пищеблока смогут принимать до 500 человек. За питание вахтовики будут рассчитываться не деньгами, а карточкой, как на других предприятиях компании. Охраняться территория будет тоже по всем корпоративным стандартам.

«Инфраструктуру мы построили из расчета, что здесь разместятся 2000 человек. Для следующего этапа сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору поставщика. Стоимость второго этапа проекта – 617 миллионов рублей. Такая сумма потому, что вся инженерия готова для увеличения мощности. Мы просто сделаем внутренние сети, и все», – рассказал первый заместитель директора по координации реализации проектов капитального строительства Заполярного филиала «Норникеля» Геннадий Агибалов.

Напомним, «Серный проект» – крупнейшее экологическое мероприятие «Норникеля», не имеющее аналогов в мире. Он предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами;

Программа состоит из двух комплексных проектов на наших металлургических предприятиях в Норильске - Надеждинском металлургическом заводе и Медном заводе. Здесь запланировано строительство новых цехов, которые будут интегрированы в действующие производства.

Проект входит в Федеральный проект «Чистый воздух» и является его крупнейшим мероприятием

Реализация «Серного проекта» позволит к 2023 году сократить выбросы на 45% по сравнению с 2015 годом, к 2025-му – на 90% (в 10 раз). Стратегическая цель – снижение в 20 раз к 2030 году.

Фото: «Норникель»