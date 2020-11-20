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В Красноярском крае 75% детей живут в городах

Главная Общество
Красноярск
18:08 20 Ноября 2020
в красноярском крае, статистика, рождение, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Большая часть детей в Красноярском крае живут в городах. Красноярскстат подготовил статистику по случаю празднования Всемирного дня ребенка 20 ноября. Всего в регионе 571 тысяча детей до 16 лет. В сельской местности живут только 24%, у 76% юных жителей края городская прописка. Мальчиков в регионе больше, чем девочек: 51,4% против 48,6%.

В прошлом году в Красноярском крае появилось на 10% детей меньше, чем в 2018 году – родилось 30 143 малыша, при этом мальчиков на 773 больше, чем девочек.

«Отмечено увеличение доли первых детей (по очередности рождения у матери) в общем количестве рождений – с 37,4 процента в 2018 году до 38,6 процента в 2019 году. Большинство малышей (74 процента) родилось у женщин, состоявших в зарегистрированном браке», - сообщили в Красноярскстате.

Добавим, что за девять месяцев 2020 года на свет появились 21 849 малышей. И статистики снова регистрируют снижение рождаемости – на 5,2 процента в сравнении с 2019 годом.

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