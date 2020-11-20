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В Канске студент грабил пенсионерок и тратил все на ставки

Главная Общество
Красноярск
16:28 20 Ноября 2020
в красноярском крае, канск, грабеж, молодой, пенсионеры, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Полицейские в Канске задержали подозреваемого в серии грабежей. Три пенсионерки обратились к силовикам с заявлениями о том, что ночью в зарельсовой части города на них напал неизвестный и вырвал сумки с деньгами. Одну из женщин преступник толкнул со спины и после того, как она упала на землю, вырвал сумку и убежал.

«Каждое из мест происшествий было тщательно осмотрено следственно-оперативными группами, которые в радиусе километра обнаружили выброшенные похищенные вещи потерпевших. Из всего содержимого грабитель забрал лишь денежные средства на общую сумму около 4 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Силовики задержали 18-летнего студента техникума, который сообщил, что деньги потратил на ставки в интернете. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы по статье «Грабеж».

 

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