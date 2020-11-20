Глава «Автоспецбазы» Александр Михайлов покинул свой пост

Генеральный директор краевого предприятия «Автоспецбаза» Александр Михайлов уходит в отставку со своего поста. Информацию об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

АО «Автоспецбаза» специализируется на вывозе и захоронении отходов, также является региональным оператором в ряде территорий региона, в частности в северных муниципалитетах – Богучанском, Туруханском, Эвенкийском, Кежемском и Мотыгинском районах Красноярского края.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали как краевые парламентарии заинтересовались дорогостоящей покупкой директором предприятия, после чего региональное министерство экологии отказалось проводить проверку.

В ближайшее время пройдет общественное обсуждение по проекту реконструкции мусорного полигона «Автоспецбазы» в Емельяновском районе.