20 ноября
Красноярск
погода -6 °C
76.26
 
€ 90.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава «Автоспецбазы» Александр Михайлов покинул свой пост

Главная Общество
Красноярск
14:24 20 Ноября 2020
в красноярске, предприятие, отставка, мусор, реформа, скандал
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Генеральный директор краевого предприятия «Автоспецбаза» Александр Михайлов уходит в отставку со своего поста. Информацию об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

АО «Автоспецбаза» специализируется на вывозе и захоронении отходов, также является региональным оператором в ряде территорий региона, в частности в северных муниципалитетах – Богучанском, Туруханском, Эвенкийском, Кежемском и Мотыгинском районах Красноярского края.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали как краевые парламентарии заинтересовались дорогостоящей покупкой директором предприятия, после чего региональное министерство экологии отказалось проводить проверку.

В ближайшее время пройдет общественное обсуждение по проекту реконструкции мусорного полигона «Автоспецбазы» в Емельяновском районе.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Дорожные полицейские проведут традиционный рейд «Нетрезвый водитель»

Дорожные полицейские проведут традиционный рейд «Нетрезвый водитель»

20 Ноября 2020 г.
Инспекторы будут дежурить на выездах из города
Новости Красноярска: Бывший прокурор Норильска и его брат останутся под стражей еще на месяц

Бывший прокурор Норильска и его брат останутся под стражей еще на месяц

20 Ноября 2020 г.
Братья Гутаевы подозреваются в коррупции
Новости Красноярска: Руководитель администрации Центрального района снова выйдет в прямой эфир в «Инстаграме»

Руководитель администрации Центрального района снова выйдет в прямой эфир в «Инстаграме»

20 Ноября 2020 г.
Задавать вопросы можно с 18:00 до 19:00
Новости Красноярска: Экс-глава красноярского отделения Пенсионного фонда останется под стражей до января

Экс-глава красноярского отделения Пенсионного фонда останется под стражей до января

20 Ноября 2020 г.
Такое решение принял суд Железнодорожного района
Новости Красноярска: Школы Красноярского края продолжат дистанционное обучение до 6 декабря

Школы Красноярского края продолжат дистанционное обучение до 6 декабря

20 Ноября 2020 г.
Такие рекомендации дали в краевом минобре
Новости Красноярска: Больничные и «декретные» начнут выплачивать по-новому

Больничные и «декретные» начнут выплачивать по-новому

20 Ноября 2020 г.
Правительство вводит новый порядок
Новости компаний
19/11
Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
18/11
На базе СФУ пройдёт юбилейный Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске вертолет санавиации получил имя врача Ильи Житкова

В Красноярске вертолет санавиации получил имя врача Ильи Житкова

19 Ноября 2020 г.
Доктор 30 лет проработал в санавиации
Новости Красноярска: Незначительное потепление придет в Красноярск на выходных

Незначительное потепление придет в Красноярск на выходных

20 Ноября 2020 г.
В пятницу усилится ветер
Новости Красноярска: В Красноярске заработал первый центр телемедицины

В Красноярске заработал первый центр телемедицины

20 Ноября 2020 г.
Врачи консультируют пациентов онлайн
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru