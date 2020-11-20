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Дорожные полицейские проведут традиционный рейд «Нетрезвый водитель»

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Красноярск
13:52 20 Ноября 2020
красноярск, общество, гибдд, проверка, алкоголь, в красноярске, в красноярском крае, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня вечером и все выходные сотрудники ГИБДД будут проводить традиционный рейд «нетрезвый водитель». В пресс-службе ведомства отметили, что профилактическое мероприятие будет проводится при любой погоде.

Экипажи дорожно-постовой службы будут на дежурстве на выездах и въездах в краевой центр, а также патрулировать улицы Красноярска с целью поиска нетрезвых автолюбителей. В ночные часы в разных районах Красноярска группы нарядов ДПС организуют сплошные проверки водителей.

В ведомстве напомнили, что неравнодушные граждане могут передавать информацию о фактах пьяной езды по круглосуточному телефону «Синей линии» – 8(391) 263-10-19.

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