Дорожные полицейские проведут традиционный рейд «Нетрезвый водитель»

Сегодня вечером и все выходные сотрудники ГИБДД будут проводить традиционный рейд «нетрезвый водитель». В пресс-службе ведомства отметили, что профилактическое мероприятие будет проводится при любой погоде.

Экипажи дорожно-постовой службы будут на дежурстве на выездах и въездах в краевой центр, а также патрулировать улицы Красноярска с целью поиска нетрезвых автолюбителей. В ночные часы в разных районах Красноярска группы нарядов ДПС организуют сплошные проверки водителей.

В ведомстве напомнили, что неравнодушные граждане могут передавать информацию о фактах пьяной езды по круглосуточному телефону «Синей линии» – 8(391) 263-10-19.