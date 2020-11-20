Школы Красноярского края продолжат дистанционное обучение до 6 декабря

Дистанционное обучение для учеников средних и старших классов красноярских школ продлят до 6 декабря. Такое решение принято на основании рекомендаций регионального министерства образования.

"Для снижения уровня заболеваемости среди взрослого населения министерство предлагает школам в городах Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, ЗАТО Железногорск, ЗАТО Зеленогорск продолжить обучение с применением дистанционных образовательных технологий для учеников 5-11 классов до 6 декабря 2020 года. Для студентов колледжей и техникумов, расположенных в этих городах, – до 31 декабря 2020 года", – сообщила региональный министр Светлана Маковская.

Ученики начальных классов продолжат обучение в очном режиме, но если будет требовать текущая эпидемиологическая ситуация, то руководители учреждений могут перевести начальную школу на обучение на дому. В настоящее время 20 школ в крае из 1068 находятся полностью на дистанционном обучении, в смешанной форме обучение проходит в 354 школах 46 муниципалитетов.