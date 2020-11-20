Больничные и «декретные» начнут выплачивать по-новому

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о новом порядке выплаты больничных и пособий в связи с беременностью и родами. С 2022 года перечислять деньги будет напрямую Фонд социального страхования, а не работодатель, как принято сейчас. Получателю при этом не придется оформлять никаких дополнительных заявлений, а организации новая система избавит от ненужной бумажной работы. Такую схему уже опробовали в нескольких пилотных регионах.

«С 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно», - пояснил Михаил Мишустин.