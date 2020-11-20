Незначительное потепление придет в Красноярск на выходных

Синоптики прогнозируют незначительное потепление в Красноярске в предстоящие выходные. В пятницу, 20 ноября, в городе будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Ветер западного направления усилится до 13 м/с. Воздух прогреется до -5…-7°С.

В субботу, 21 ноября, ночью похолодает до -11°С, в светлое время суток термометры покажут -5°С, без осадков. В воскресенье, 22 ноября, ночью -7°С, в дневные часы до -2°С, небольшой снег.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, такая погода сохранится и в начале следующей недели.



