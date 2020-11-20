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Незначительное потепление придет в Красноярск на выходных

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Красноярск
09:30 20 Ноября 2020
в красноярске, погода, ветер, потепление, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Синоптики прогнозируют незначительное потепление в Красноярске в предстоящие выходные. В пятницу, 20 ноября, в городе будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Ветер западного направления усилится до 13 м/с. Воздух прогреется до -5…-7°С.

В субботу, 21 ноября, ночью похолодает до -11°С, в светлое время суток термометры покажут -5°С, без осадков. В воскресенье, 22 ноября, ночью -7°С, в дневные часы до -2°С, небольшой снег.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, такая погода сохранится и в начале следующей недели.

 

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