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В Красноярске вертолет санавиации получил имя врача Ильи Житкова

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Красноярск
18:49 19 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, врач, смерть, память
Автор: Sibnovosti.ru
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Краевая клиническая больница присвоила имя врача-реаниматолога Ильи Житкова вертолету санавиации Ми-8Т. Коллеги и пациенты называют его выдающимся врачом. 30 лет Илья Житков проработал в санавиации, а скончался от коронавирусной пневмонии после 2 месяцев работы в «красной зоне». Он заразился ковидом, когда перевозил тяжелого больного из Северо-Енисейска в Красноярск.

«Мы помним… Наш летающий доктор. Это был реаниматолог, на борту с которым никто не умирал», – написали в «Инстаграме» Краевой клинической больницы.

Добавим, что Илья Житков умер в возрасте 54 лет.

 

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