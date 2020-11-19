В Красноярске вертолет санавиации получил имя врача Ильи Житкова

Краевая клиническая больница присвоила имя врача-реаниматолога Ильи Житкова вертолету санавиации Ми-8Т. Коллеги и пациенты называют его выдающимся врачом. 30 лет Илья Житков проработал в санавиации, а скончался от коронавирусной пневмонии после 2 месяцев работы в «красной зоне». Он заразился ковидом, когда перевозил тяжелого больного из Северо-Енисейска в Красноярск.

«Мы помним… Наш летающий доктор. Это был реаниматолог, на борту с которым никто не умирал», – написали в «Инстаграме» Краевой клинической больницы.

Добавим, что Илья Житков умер в возрасте 54 лет.