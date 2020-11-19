Суд приговорил красноярца к исправительным работам за нападение на беременную женщину

В Красноярске суд вынес приговор автомобилисту, который распылил газ в лицо беременной женщины. У 30-летнего красноярца за рулем «Тойота Ранкс» и автоледи на «Мерседесе» возник конфликт на дороге. На ул. Свердловская мужчина в ходе словесной перепалки брызнул потерпевшей в лицо из газового баллончика и скрылся. Полицейские нашли обидчика и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Побои».

«Участковыми уполномоченными ОП № 6 МУ МВД России «Красноярское» был установлен участник конфликта. Им оказался 30-летний житель краевого центра. В своем объяснении мужчина указал, что спровоцировала конфликт женщина – водитель «Мерседеса», при этом утверждал, что не заметил у нее признаков беременности», - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Мировой суд Свердловского района Красноярска назначил красноярцу наказание в виде 80 часов обязательных работ.



