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Суд приговорил красноярца к исправительным работам за нападение на беременную женщину

Главная Общество
Красноярск
17:51 19 Ноября 2020
в красноярске, происшествия, происшествие, общество, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске суд вынес приговор автомобилисту, который распылил газ в лицо беременной женщины. У 30-летнего красноярца за рулем «Тойота Ранкс» и автоледи на «Мерседесе» возник конфликт на дороге. На ул. Свердловская мужчина в ходе словесной перепалки брызнул потерпевшей в лицо из газового баллончика и скрылся. Полицейские нашли обидчика и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Побои».

«Участковыми уполномоченными ОП № 6 МУ МВД России «Красноярское» был установлен участник конфликта. Им оказался 30-летний житель краевого центра. В своем объяснении мужчина указал, что спровоцировала конфликт женщина – водитель «Мерседеса», при этом утверждал, что не заметил у нее признаков беременности», - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Мировой суд Свердловского района Красноярска назначил красноярцу наказание в виде 80 часов обязательных работ.

 

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