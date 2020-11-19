Дело собственника скандального общежития на ул. Новосибирская дошло до суда

Следственный комитет передал в суд дело собственника скандального общежития на ул. Новосибирская. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 46-летний красноярец еще в 2018 году купил здание, в котором проживали люди, в том числе с детьми. Он пытался через суд выселить жильцов, но получил отказ. Тогда он решил создать для людей невыносимые условия, чтобы они съехали сами.

«В июне 2020 года собственник, действуя умышленно, с целью создания жильцам общежития невыносимых условий для проживания, желая таким образом понудить их освободить жилые помещения, дал указание произвести демонтаж кровельного покрытия конструкции крыши здания, в нарушение необходимых и обязательных норм и требований безопасности при проведении демонтажных работ, что привело к замачиванию осадками потолка, стен помещений второго и первого этажей здания», - рассказали следователи.

В итоге жизни и здоровью жильцов была причинена реальная угроза – перекрытия могли рухнуть в любой момент, был риск короткого замыкания из-за влажной проводки.



