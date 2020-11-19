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На сессии Заксобрания депутаты подняли вопрос о заявлении главы Тувы

Главная Общество
Красноярск
14:44 19 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В эти минуты проходит второе заседание десятой сессии Законодательного собрания Красноярского края, в котором участвуют 38 народных избранников. В предварительной повестке у депутатов 75 вопросов.

Перед большим перерывом краевой парламентарий Денис Притуляк взял слово и напомнил, что накануне руководитель Тувы позволил себе заявление, что часть земли Красноярского края на границе с Тувой должны отойти республике после внесения в государственный реестр недвижимости. По мнению Притуляка, подобное недопустимо и краевой парламент должен принять соответствующее распоряжение.

Спикер Заксобрания Дмитрий Свиридов ответил, что такой серьезный вопрос сперва рассматривается на профильном комитете – по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. Глава краевого парламента предложил вернуться к поднятому вопросу на следующих заседаниях народных избранников.

Напомним, ранее Шолбан Кара-Оол заявил о необходимости пересмотра границ Тувы, Красноярского края и Иркутской области.   

Фото: Законодательное собрание Красноярского края

Общество / НОВОСТИ
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