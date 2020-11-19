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В Зеленогорске полицейские проверят факт жестокого обращения с животным

Главная Общество
Красноярск
13:59 19 Ноября 2020
дело, уголовное, полиция, кошка, животные, общество, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Накануне в Зеленогорске к полицейским обратился местный житель, который видел, как с балкона 5-го этажа многоквартирного дома выбросили кошку. На место выехали стражи порядка, которые нашли животное в напуганном состоянии, но без телесных повреждений. Полицейские поднялись к предполагаемым хозяевам кошки, однако те отказались открывать дверь.

В настоящее домашнее животное находится в местном отделении полиции, где сотрудницы отдела дознания создали комфортные условия, осмотр ветеринаром никаких травм не обнаружил.

Сейчас полицейские проводят проверку и решается вопрос о возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животным.  

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