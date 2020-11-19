В Зеленогорске полицейские проверят факт жестокого обращения с животным

Накануне в Зеленогорске к полицейским обратился местный житель, который видел, как с балкона 5-го этажа многоквартирного дома выбросили кошку. На место выехали стражи порядка, которые нашли животное в напуганном состоянии, но без телесных повреждений. Полицейские поднялись к предполагаемым хозяевам кошки, однако те отказались открывать дверь.

В настоящее домашнее животное находится в местном отделении полиции, где сотрудницы отдела дознания создали комфортные условия, осмотр ветеринаром никаких травм не обнаружил.

Сейчас полицейские проводят проверку и решается вопрос о возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животным.