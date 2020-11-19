Игры разума: «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок роутер «Игровой» с искусственным интеллектом

Будущее уже здесь. «Ростелеком» и Huawei вывели на рынок Wi-Fi- роутер «Игровой» с искусственным интеллектом, разработанный специально для геймеров. Накануне новинку презентовали журналистам в онлайн-формате. По словам разработчиков, устройство обеспечит пользователям новый уровень игры. Все благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами. Искусственный интеллект позволяет сократить время распознавания трафика. Главное условие использования новинки – наличие в локации оптических сетей доступа по технологии PON «оптика в квартиру» от «Ростелекома».

Разработка нового роутера обусловлена состоянием рынка гейминга - большинство игр сейчас работает через удаленные или облачные сервера, а важнейшую роль в формировании пользовательского опыта играет время доставки пакетов трафика. Роутер «Игровой», благодаря инновационным технологиям Huawei, минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа. Сокращение времени задержки достигается за счет встроенных в роутер и реализованных на модуле собственной разработки технологий искусственного интеллекта, которые мгновенно распознают пакеты игровых приложений и обеспечивают их приоритизацию. Это не создает неудобств для пользователей других приложений за счет их меньшей чувствительности к задержкам, – отмечают специалисты компании.

Это самый мощный домашний роутер, предлагаемый «Ростелекомом» для массового сегмента. Он обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с.

«Наша команда с 2016 года развивает в «Ростелекоме» экосистему сервисов для геймеров, которая основана на партнерствах с лидерами игрового рынка. Им уже могут пользоваться абоненты десятков регионов страны, где наша компания построила сети по технологии PON, а в будущем году они станут доступны и для сетей FTTx. Новый роутер создаст техническую основу для более комфортной и результативной игры наших клиентов», - заявил директор по развитию продуктов массового сегмента, куратор создания экосистемы цифровых сервисов для геймеров «Ростелекома» Артем Черменин.

«Мы благодарны «Ростелекому» за успешную совместную работу над этим инновационным продуктом, который вы уже сегодня можете опробовать у себя дома. Эта новинка имеет высокую важность как для профессиональных геймеров, так и для любителей, благодаря решению одной из важнейших проблем в игровом процессе — снижению задержки обмена данными», - сообщил директор департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в Евразии Дмитрий Трикоз.

Роутер уже поддерживает 18 наиболее популярных онлайн-игр. Следующим этапом добавится функция ускорения облачных игр, имеющих наибольший потенциал на российском рынке. Но уже сейчас роутер станет отличным подарком геймерам к Новому году.